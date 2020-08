Scuola, il Comitato tecnico: “Mascherine obbligatorie anche in classe quando non si riesce a mantenere il distanziamento” (Di venerdì 14 agosto 2020) Manca un mese esatto al 14 settembre, il giorno in cui gli studenti di tutta Italia saranno finalmente tornati nelle classi. E per permettere il nuovo inizio dell’anno scolastico il Comitato tecnico scientifico ha previsto, nella riunione di questa settimana, un allentamento dell’obbligo di distanziamento di un metro: potrà anche non essere garantito, purché però gli alunni indossino la mascherina anche quando sono seduti al banco. Un compromesso, specificano chiaramente, deciso “al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico“. Perché si prevede che per le prime settimane molte scuole non saranno attrezzate: le 11 imprese a cui è stato affidato il compito di completare la fornitura dei banchi monoposto prevedono di ... Leggi su ilfattoquotidiano

