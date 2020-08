Ponte Morandi, due anni dopo il crollo l'omaggio della Rai (Di venerdì 14 agosto 2020) La Rai ricorda le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto al mattino del 14 agosto 2018, e ripercorre la storia di quell'opera di ingegneria insieme alla nascita del nuovo Ponte San Giorgio, inagurato all'inizio del mese. pubblicato su TVBlog.it 14 agosto 2020 10:56. Leggi su blogo

