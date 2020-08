Morandi, due anni dopo. Il vigile del fuoco: “Mi crollò davanti. Ora vedo clima di compiacimento per il nuovo ponte, ma il dolore non si dimentica” (Di venerdì 14 agosto 2020) A due anni dal crollo del ponte Morandi, Emilio Vedelago, vigile del fuoco del comando di Genova, ricorda quei momenti vissuti in prima linea: “Con l’inaugurazione del nuovo ponte sembrano esserselo dimenticato, ma quelle macerie che sono stati così veloci a togliere dalla strada non si possono togliere dal nostro cuore”. Quel mattino del 14 agosto 2018 ha assistito in prima persona al crollo mentre era casualmente in Val Polcevera e ha soccorso due persone che si sono salvate per miracolo nei difficili momenti immediatamente successivi alla tragedia: “Noi vigili del fuoco siamo abituati a intervenire in eventi imponderabili – spiega nel ricordare le ragioni della lettera aperta che, assieme ad altri 75 colleghi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

