Mercedes, Wolff sul futuro: “Hamilton? Non ha bisogno di me: mi sta lusingando” (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono settimane importanti per il futuro di Lewis Hamilton e Toto Wolff, entrambi in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Il pilota britannico ha più volte ribadito di voler aspettare la decisione del team principal prima di firmare il prolungamento. Interrogato in Spagna sul futuro del campione del mondo, Wolff ha sottolineato: “Penso che la permanenza di Lewis alla Mercedes sia la cosa migliore per lui ed è quello che vuole fare. Ha la possibilità di raggiungere grandi successi andando avanti. Per me è lusinghiero che dica che dipende da quello che faccio io, ma penso che lui non abbia bisogno di me”. Sul proprio futuro invece, Toto Wolff non si ... Leggi su sportface

