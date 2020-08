Maxi Lopez, il super allenamento per essere pronto per la Sambenedettese (Di venerdì 14 agosto 2020) Maxi Lopez è carico per la Sambenedettese. Attraverso le sue stories Instagram eccolo allenarsi intensamente in vista della nuova avventura. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

DiMarzio : Ufficiale: #MaxiLopez è un nuovo giocatore della #Sambenedettese I dettagli - ItaSportPress : Maxi Lopez, il super allenamento per essere pronto per la Sambenedettese - - xwerpx : @gonchobanzas @marcosbchp Ni Icardi traiciono asi a Maxi Lopez - _CalcioItaliano : @gumas75 @AlanBisio @nonleggerlo Anche Maxi Lopez ha giocato e vinto una semifinale di Champions, comunque. - BardellaAndrea : RT @edoarddemontis: @sieteforti @wandaicardi27 Un vero numero 9, un vero uomo, anzi un uomo prima che giocatore. Tuo marito potrà essere fo… -