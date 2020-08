Lucescu: “Conte? Bravo, ma in finale ci va lo Shakhtar” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lunedì 17 agosto l’Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk nelle semifinali di Europa League. Mircea Lucescu, che ha allenato il club ucraino per 12 anni, ha detto la sua in un’intervista al Corriere dello Sport: “Tutti sanno che ho un debole per l’Inter, ma in finale andrà lo Shakhtar perché è più forte! Stiamo parlando di una squadra plasmata nel corso degli anni, di un progetto vincente. Lì sono stato 12 anni – aggiunge- e pezzo dopo pezzo abbiamo assemblato una rosa fortissima. I miei Taison e Marlos sono fortissimi e sulla fasce, nei tre dietro il centravanti, fanno la differenza. Poi c’è Junior Moraes, uno che segna sempre e in ogni modo“. Un giudizio, infine, sul collega Conte: “Antonio è ... Leggi su alfredopedulla

