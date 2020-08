Le caratteristiche di Surface Duo in video: tutte le novità da Microsoft (Di venerdì 14 agosto 2020) Come i più attenti di voi sapranno, Microsoft ha recentemente ufficializzato il suo Surface Duo. Lo smartphone pieghevole del colosso di Redmond andrà infatti a debuttare il prossimo 10 settembre con un prezzo di partenza di 1399 dollari. Questo almeno per il mercato americano, mentre non vi è ancora alcuna certezza per una eventuale uscita in territorio europeo, Italia compresa. E se è vero che l'annuncio del Microsoft Surface Duo ha inevitabilmente incuriosito gli appassionati di hi-tech, oggi arriva un lungo video di oltre mezz'ora dedicato al pieghevole. Si tratta del video briefing per la stampa, reso ora pubblico dalla compagnia e utilissimo per saggiare tutte le caratteristiche e le novità del device made ... Leggi su optimagazine

