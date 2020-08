Juventus, frecciatina di Moratti: “Eliminati dal Lione? Non è il massimo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Juventus – Massimo Moratti ha voluto punzecchiare i bianconeri, in un’intervista rilasciata al “Quotidiano Sportivo” ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus, ecco le sue parole. “Beh, un conto è essere eliminati dal Paris Saint Germain, altra cosa è andare a casa contro la settima classificata del campionato francese”. Moratti ha parlato così dell’eliminazione dei bianconeri per mano del Lione agli ottavi di finale di Champions League. Juventus, Moratti contro la Juventus L’ex presidente nerazzurro ha commentato la domanda relativa all’eliminazione della Juventus dalla Champions League, contro un Lione che ... Leggi su juvedipendenza

