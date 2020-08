Juve, Ronaldo è un lusso: ora è tutto in discussione (Di venerdì 14 agosto 2020) La Sarreide è durata un anno, la Ronaldeide non supererà i due mesi. Forse meno. Il 5 ottobre, infatti, finirà il calcio mercato posticipato e se Ronaldo non parte entro quella data, diffi cilmente ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Ronaldo lascia la Juve? Il suo biografo: «I dirigenti bianconeri lo stanno offrendo a chiunque» - forumJuventus : [ES] AS - Ronaldo via dalla Juve? Arriva la secca smentita dell'entourage: 'Tutto falso' ??? - CorSport : 'La #Juve sta offrendo #Ronaldo a tutti. Anche al #Barçellona' - sportli26181512 : Juve, Ronaldo è un lusso: ora è tutto in discussione: Secondo il suo biografo, la Juve lo sta offrendo a tutti. Di… - AlfonsoTax2 : In definitiva è più importante 'togliersi dalle palle' Ronalda che #Dybala. In definitiva, l'ennesimo flop in… -