I nuovi numeri sul Covid spaventano l'Europa (Di venerdì 14 agosto 2020) Tornano i controlli alle frontiere interne, comprese quelle italiane. Con i conseguenti attriti fra i Paesi. Da una parte la prudenza e la sicurezza, dall'altra i necessari spostamenti Leggi su tg.la7

Mov5Stelle : Mettere in connessione cittadini, attivisti, portavoce. Far sì che possano incontrarsi, formarsi e confrontarsi onl… - TinoMazzini : RT @GenoveffaReloa1: Ma voi siete proprio sicuri che questi 500 nuovi 'casi' non si capisce di che, esistano veramente? Perché è da marzo c… - Miglietti3 : RT @GenoveffaReloa1: Ma voi siete proprio sicuri che questi 500 nuovi 'casi' non si capisce di che, esistano veramente? Perché è da marzo c… - rosgiamore : RT @Roberto16111962: @MediasetTgcom24 Quanti dei nuovi contagiati sono in gravi condizioni e ricoverati? Questo dice dire , non solo i nume… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi numeri In Liguria 64 nuovi casi, 41 nel Savonese. La Regione: «Isolamento fino all’esito del test per chi arriva da Grecia, Spagna, Croazia e Malta» Il Secolo XIX Coronavirus, il bollettino del 13 agosto: 42 nuovi contagi in Sicilia, casi ancora in aumento in Italia

Torna a salire il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che porta il numero degli attualmente positivi a 604. So ...

Coronavirus, ancora in salita i contagi in Germania: 1.449 casi

Un nuovo record di contagi in Germania con 1.449 casi nelle ultime 24 ore (giovedì erano 1.445). Secondo il Robert Koch Institut è il numero più alto di infezioni dal primo maggio, con un fattore di c ...

Torna a salire il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 13 agosto, i nuovi casi sono 42, dato che porta il numero degli attualmente positivi a 604. So ...Un nuovo record di contagi in Germania con 1.449 casi nelle ultime 24 ore (giovedì erano 1.445). Secondo il Robert Koch Institut è il numero più alto di infezioni dal primo maggio, con un fattore di c ...