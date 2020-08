I creatori di Fortnite hanno fatto causa a Apple e Google per aver rimosso l’app dai loro stores (Di venerdì 14 agosto 2020) l’azienda che produce Fortnite ha fatto causa a Apple e Google dopo che i giganti della tecnologia hanno bloccato il popolarissimo gioco online dai loro stores il 13 agosto. Le compagnie dietro a iOS e Google Play hanno detto di aver rimosso il gioco perchè l’azienda che lo crea, Epic Games, ha violato le loro linee guida, annunciando un modo per i giocatori di compare soldi all’interno dell’app senza passare dal metodo di pagamento approvato dai due stores. La denuncia della Epic è di circa 60 pagine, il che mostra che non si tratta di una rezione impulsiva. Uno degli avvocati che fidende l’azienda, tra ... Leggi su giornalettismo

È guerra totale tra Epic Games, Apple e Google. L'azienda creatrice di Fortnite ha infatti deciso di sfidare Apple e Google su un tema spinoso e da anni al centro di polemiche: la commissione del 30% ...

Il creatore del videogioco Fortnite ha citato in giudizio la Apple per il modo in cui gestisce il suo app store, accusando il produttore di iPhone di esercitare il potere di monopolio. Epic Games ha c ...

