Horizon Zero Dawn si aggiorna su PC con dei FIX (Di venerdì 14 agosto 2020) Horizon Zero Dawn si aggiorna su PC con la prima patch, la quale risolve svariate problematiche che affliggevano il titolo, problemi riscontrati e segnalati da numerosi giocatori. Molti purtroppo hanno richiesto il rimborso e restituito il gioco a causa di crash, rallentamenti, bug e altri problemi, che fortunatamente non abbiamo riscontrato durante le nostre sessioni. Avete già letto la Recensione di Horizon Zero Dawn? e di The Frozen Wilds? Horizon Zero Dawn: Disponibile la prima patch su PC A seguire vi riportiamo il changelog tradotto con alcune delle problematiche risolte: Risolto il probelma che causava il crash del gioco se il client Steam non veniva eseguito correttamenteRisolto un ... Leggi su gamerbrain

PBENMN : RT @PCMR_LATAM: Horizon: Zero Dawn recibe el Parche 1.01 - Changelog Completo - - PlayStationBit : #HumbleBundle, romanzi e fumetti dei videogiochi nel nuovo pacchetto. I volumi, rigorosamente in inglese, riguardan… - Nextplayer_it : Horizon: Zero Dawn si aggiorna su PC - Asgard_Hydra : Horizon Zero Dawn: primo update su PC, ecco tutte le novità - Asgard_Hydra : Horizon Zero Dawn per PC, disponibile la patch 1.01: ecco quali problemi risolve -