Guardiola saluta David Silva: “Sarà la sua ultima partita con noi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Domani il Manchester City sfiderà la sorpresa Lione nella gara dei quarti di Champions. Chi sarà della partita è David Silva, con tutta probabilità all'ultima recita inglese dopo l'accordo ormai ad un passo con la Lazio.LE PAROLE DI Guardiolacaption id="attachment 985925" align="alignnone" width="1024" Guardiola (getty images)/captionQueste le parole di mister Guardiola alla vigilia della sfida contro il Lione: "Non dobbiamo fare errori, domani inizia una fase del torneo molto importante, ci si gioca molto. Sono convinto che potrà succedere di tutto, ogni partita sarà una finale. Con i titoli vinti negli scorsi anni siamo cresciuti e lavoriamo per continuare a vincere anche nel tempo. Giocare la final eight ... Leggi su itasportpress

I tifosi aspettano con impazienza l’arrivo del fantasista Campione del Mondo con la Spagna che, data la sua esperienza, potrà dare man forte alla Lazio in vista della prossima Champions League. Il Man ...

Mi sento di smentire perché le strategie di mercato del Napoli sono chiare e, soprattutto, David Silva ha già un accordo con la Lazio". E' circolata, proveniente dal Regno Unito, un'indiscrezione rigu ...

