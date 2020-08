Ferragosto fortunato a Napoli: centrato un “5” al SuperEnalotto (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoColpo di mezza estate per un giocatore del SuperEnalotto di Napoli, che nel concorso di giovedì 13 agosto ha centrato un “5” da 38.811,03 euro. La giocata che impreziosirà il Ferragosto del suo fortunato autore è stata convalidata presso la tabaccheria Gentile, in via Medina 35. Per il prossimo concorso, in programma in via eccezionale lunedì 17 agosto, il Jackpot metterà invece sul piatto 26,4 milioni. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia. L'articolo Ferragosto fortunato a ... Leggi su anteprima24

Preoccupano i focolai più che i falò in vista del Ferragosto in Campania. Il timore del contagio da Covid-19 inizia a tenere in apprensione – come scrive il quotidiano "Il Mattino" – molti giovani, ch ...

Riposo a Ferragosto. È l'appello che il segretario regionale Fisascat Cisl Calabria, Fortunato Lo Papa, rivolge a politica e istituzioni affinché, si ponga "un argine alla liberalizzazione "selvaggia" ...

