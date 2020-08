F1 Spagna 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport (Di venerdì 14 agosto 2020) «Ora il mare non è calmo, anzi è agitato. Ma non direi che mi sento frustrato, né che c'è tensione col team. A... Leggi su digital-news

repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - pirolini : RT @Ansa_ER: In E-R niente quarantena da Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Confermato l'obbligo di informare autorità sanitarie all'arrivo #A… - pirolini : RT @ansa_liguria: Liguria, tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero: Se provenienti o di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta… -