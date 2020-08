F1, GP Spagna Barcellona 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Bottas il più veloce (Di venerdì 14 agosto 2020) È Valtteri Bottas il pilota più veloce nelle prove libere 1 del Gran Premio di Spagna. La Formula 1 torna a Barcellona per la sesta tappa del Mondiale 2020 e vede il pilota finlandese girare in 1:16.785 e chiudere in vetta davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo posto per un buon Max Verstappen, che ha testimoniato il suo momento di forma ed ha confermato di non essere troppo distante dalle Mercedes. Piuttosto positiva anche la mattinata della Ferrari, che ha centrato il quarto posto con Charles Leclerc ed il quinto con Sebastian Vettel. Di seguito la classifica tempi per quanto riguarda la sessione. classifica tempi – prove libere 1 ... Leggi su sportface

F1 GP Spagna 2020,

F1 BARCELLONA La Formula 1 torna là dove tutto è cominciato sei mesi fa, quando la pandemia da coronavirus era ancora una minaccia lontana: il circus fa infatti tappa a Barcellona, storica sede dei te ...

