Elodie mostra su Twitter gli insulti dagli utenti leghisti. E dà una risposta impeccabile (Di venerdì 14 agosto 2020) Un’altra shitstorm sessista ai danni di una donna che ha espresso un’opinione. Stavolta tocca alla cantante Elodie, che dopo avere criticato le posizioni politiche di Matteo Salvini, è stata oggetto di una valanga di insulti sotto il post provocatorio dell’account della Lega. «Salvini è un piccolo uomo», aveva commentato Elodie in merito alle critiche che il segretario del Carroccio aveva mosso a Sergio Sylvestre, l’artista che, cantando l’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, era stato preso dall’emozione e aveva sbagliato alcune parole. «Quando hai un ruolo politico, hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio, ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei ... Leggi su open.online

peppe_zk : @uomo_summer Mmmmh, ma non mi risulta che elodie arriva prima in classifica Radio con ogni suo brano perché dalla r… - DocenteCarla : ELODIE....quando canti mostra la tua ugola non le tette al vento!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie mostra Elodie mostra su Twitter gli insulti dagli utenti leghisti. E dà una risposta impeccabile Open Elodie, la sorella in posa: spunta un ‘dettaglio inquietante’ su di lei

In una delle sue ultime Instagram Stories, Elodie mostra sua sorella Fey in posa: spunta un ‘dettaglio inquietante’ sulla ragazza. Elodie mostra sua sorella mentre è in posa, ma quel dettaglio non sf ...

Elodie a 30 anni vive qui: tanti specchi per… trattenete il fiato [FOTO]

È tempo di cambiamenti per Elodie che da qualche giorno ha annunciato di aver cambiato casa. La cantante, che questa estate sta facendo ballare tutti con la sua ‘Ciclone‘, si è quindi da poco trasferi ...

In una delle sue ultime Instagram Stories, Elodie mostra sua sorella Fey in posa: spunta un ‘dettaglio inquietante’ sulla ragazza. Elodie mostra sua sorella mentre è in posa, ma quel dettaglio non sf ...È tempo di cambiamenti per Elodie che da qualche giorno ha annunciato di aver cambiato casa. La cantante, che questa estate sta facendo ballare tutti con la sua ‘Ciclone‘, si è quindi da poco trasferi ...