Crollo Morandi | 2 anni dopo Conte | Genova non è sola Familiari vittime | Umiliati da sistema marcio

Il 14 agosto del 2018 alle 11:36 crollava il Ponte Morandi di Genova provocando 43 morti e spezzando in due la città, non solo fisicamente. Città ora ricongiunta con il nuovo ponte Genova San Giorgio, da pochi giorni inaugurato e aperto al traffico.Nel giorno del secondo anniversario del Crollo del Morandi a officiare la cerimonia religiosa per ricordare le vittime della tragedia è stato l'arcivescovo di Genova Monsignor Marca: "Il dolore e la sofferenza non avranno l'ultima parola". Durante l'omelia, nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, l'alto prelato ha tra l'altro detto: "Quanto accaduto non si dovrà dimenticare mai, ma il dolore può essere vissuto con speranza, bisogna ...

