Covid, il report Iss sull'Italia: 'Situazione in progressivo peggioramento' (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo la 'riduzione nel numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 grazie alle misure di lockdown, l'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : I CONTAGI TORNANO A SALIRE Nella settimana tra il 5 e l’11 agosto i casi di Covid-19 in Italia sono aumentati nono… - HuffPostItalia : Report Iss Covid: 'In Italia 925 focolai. Rischio peggioramento, tenere alta l'attenzione' - amnestyitalia : 131 difensori dei #dirittiumani in tutto il mondo sono stati aggrediti, perseguiti, uccisi o detenuti durante il… - infoitsalute : Report Iss Covid: 'In Italia 925 focolai. Rischio peggioramento, tenere alta l'attenzione' - leggoit : Covid, il report Iss sull'Italia: «Situazione in progressivo peggioramento» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report Report Covid: "Situazione in progressivo peggioramento" Adnkronos Più morti di infarto per paura di contrarre l’infezione da coronavirus in ospedale

La paura di contrarre l’infezione da coronavirus ha determinato un sensibile calo degli accessi in ospedale per eventi cardiovascolari, comportando un’impennata dei decessi per infarto acuto del mioca ...

Report Iss Covid: "In Italia 925 focolai. Rischio peggioramento, tenere alta l'attenzione"

È quanto emerge dal report Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio della situazione italiana in particolare dal 3 al 9… Leggi ...

La paura di contrarre l’infezione da coronavirus ha determinato un sensibile calo degli accessi in ospedale per eventi cardiovascolari, comportando un’impennata dei decessi per infarto acuto del mioca ...È quanto emerge dal report Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio della situazione italiana in particolare dal 3 al 9… Leggi ...