Coronavirus, niente Sud: i soldi tutti al Nord. Il default delle città d?arte (Di venerdì 14 agosto 2020) Prima il Nord, anche ad agosto. Appena 9 città meridionali (su un totale di 29) potranno infatti accedere agli oltre 500 milioni di euro di indennizzi a fondo perduto previsti per le... Leggi su ilmessaggero

sole24ore : Caos tamponi, niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia… - LegaSalvini : NIENTE ZONA ROSSA AD ALZANO E NEMBRO: 'DECISIONE DEL GOVERNO'. I VERBALI INCHIODANO CONTE: HA MENTITO PER MESI - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Verbali mai stati secretati, pubblicheremo tutto. Non abbiamo niente da nascondere” - 1908Gio : RT @sole24ore: Caos tamponi, niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Caos tamponi: niente test in porti e aeroporti sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, niente Sud: i soldi tutti al Nord. Il default delle città d’arte Il Messaggero Bellaria Igea Marina. Narghilè e niente mascherine: sanzionato bar

BELLARIA IGEA MARINA. Controllo amministrativo di un bar in va Perugia ieri sera verso le 23 da parte della polizia che ...

Abbondanti piogge e niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti

Boom di nascite di elefanti nel Parco nazionale di Amboseli, in Kenya, dove dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono nati ben 140 cuccioli. Lo ha riferito alla Bbc Winnie Kiiru, della Fondazione pe ...

BELLARIA IGEA MARINA. Controllo amministrativo di un bar in va Perugia ieri sera verso le 23 da parte della polizia che ...Boom di nascite di elefanti nel Parco nazionale di Amboseli, in Kenya, dove dall'inizio della pandemia di Covid-19 sono nati ben 140 cuccioli. Lo ha riferito alla Bbc Winnie Kiiru, della Fondazione pe ...