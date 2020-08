Coltellate e palate, lite tra pizzaioli finisce nel sangue a Napoli (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle parole alle mani. lite tra due pizzaioli finisce nel sangue. E’ quanto successo nel pomeriggio, intorno alle 16.15, in via dei Tribunali a Napoli dove i titolari di due pizzerie hanno discusso per futili motivi e sono poi passati alle mani. Durante la colluttazione, il padre del titolare della pizzeria “Del Purgatorio” – 56enne – ha colpito il titolare della pizzeria “Al portico” – 58enne – con una coltellata alla gamba. Il 58enne ha invece colpito l’altro alla testa con una pala per infornare la pizza. Entrambi sono stati portati all’ospedale Pellegrini. L’accoltellato è in fase di medicazione, le lesioni sono comunque lievi. Colui il quale è stato ... Leggi su anteprima24

