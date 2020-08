Ci vogliono fregare. Taormina a valanga sul processo Conte (Di venerdì 14 agosto 2020) Carlo Taormina ci va giù pesante sul processo a Giuseppe Conte per epidemia colposa e per la richiesta d'archiviazione avanzata dalla Procura. Per Taormina c'è qualcosa di poco chiaro in tutta la faccenda perché la Procura non potrebbe farlo. "processo a Conte e Speranza per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo - scrive Taormina su Facebook - Finalmente comunicazione ufficiale agli indagati. Ora tocca al Tribunale dei ministri e la Procura non c'entra più niente e non può ne' chiedere l'archiviazione ne' archiviare. Stanno tutti bluffando e stanno facendo di tutto per fregarci. Dobbiamo combattere perché una magistratura onesta colpirebbe e una disonesta insabbierebbe". Leggi su iltempo

