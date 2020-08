Cecila Rodriguez e Ignazio Moser, amore finito? Lui avvistato con Anna Safroncik (Di venerdì 14 agosto 2020) La storia tra Cecila Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe finita dopo una serie di dissidi e un litigio in una discoteca sarda: lui avrebbe perso la testa per l'attrice Anna Safroncik. Tra Cecila Rodriguez e Ignazio Moser pare si sia messa Anna Safroncik, secondo le indiscrezioni di Oggi. La coppia di ex gieffini, che solo poche settimane fa era data per prossima a matrimonio e figli, sarebbe scoppiata in una discoteca in Sardegna, da cui Cecilia sarebbe uscita furiosa, e Ignazio in compagnia. Sarà l'effetto della forzata convivenza ma l'estate 2020 delle sorelle Rodriguez sembra caratterizzate da due dolorose rotture. Mentre Belén soffre per ... Leggi su movieplayer

