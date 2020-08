Calciomercato Juventus, il padre di Higuain sorprende tutti sul futuro del Pipita (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Una risposta sorprendente, destinata però a non muovere di una virgola le intenzioni della Juve. In un’intervista a Club Octubre 947, il padre di Gonzalo Higuain ha parlato del futuro di suo figlio, tra i principali candidati a lasciare la Vecchia Signora. “Quasi impossibile che Gonzalo possa tornare a giocare per il River Plate. Non rinuncerà al suo contratto per unirsi liberamente a qualsiasi altra squadra. Juve? Che i bianconeri non lo vogliano più nella loro squadra è solamente un’invenzione”. Tutta un’invenzione, dunque. Secondo il padre di Higuain non è vero che la società bianconera vuole mandarlo via. Eppure il calciatore percepisce un ... Leggi su calcioweb.eu

