Barcellona, nessun calciatore positivo al coronavirus (Di venerdì 14 agosto 2020) Buone notizie per il Barcellona. Stando a quanto riporta l’edizione online del Mundo Deportivo, nessun calciatore blaugrana è risultato positivo al coronavirus dopo gli ultimi test effettuati sui 25 giocatori che compongono la spedizione del Barça, tra cui Braithwaite, non inserito in lista, e sul resto dello staff tecnico. Il Barcellona può quindi preparare nel migliore dei modi il quarto di finale di Champions League di questa sera contro il Bayern Monaco. Leggi su sportface

ereticodarogo : @FabRavezzani - ereticodarogo : - MScipioni95 : - Sbarellato90 : RT @F1Spazio: Ferrari, arriva la conferma: 'A Barcellona nessun aggiornamento' - F1Spazio : Ferrari, arriva la conferma: 'A Barcellona nessun aggiornamento' -