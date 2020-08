Alberto Matano parole dure contro Lorella Cuccarini: cosa ha detto (Di venerdì 14 agosto 2020) Alberto Matano giornalista affermato in Rai e conduttore dell’ultima edizione del La Vita in Diretta dopo aver ignorato le accuse rivoltegli dalla sua ex collega di studio Lorella Cuccarini ha deciso di rispondere ma sempre con classe e educazione. Ricordiamo che alla fine del programma e cosciente di non essere riconfermata per la stagione prossima Lorella Cuccarini ha definito pubblicamente Matano maschilista e uomo dall’ego smisurato, affermazioni che hanno colpito gli organi di stampa ma anche la redazione femminile del programma che si è immediatamente dissociata dalle affermazioni dell’ex ballerina. Alberto Matano in un intervista a Repubblica pubblicata in questi giorni si è ... Leggi su quotidianpost

