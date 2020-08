Zhang a Milano: oggi riunione in sede poi si parlerà di mercato e futuro di Conte (Di giovedì 13 agosto 2020) Steven Zhang è tornato a Milano dopo 5 mesi dall’ultima volta: ricca di impegni l’agenda del presidente dell’Inter Steven Zhang è tornato a Milano dopo cinque mesi dall’ultima volta e ha l’agenda fitta di impegni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà una prima riunione nella sede dell’Inter dove Zhang sarà ragguagliato di persona su ogni sviluppo del club, dalla situazione economica con le ricadute dell’emergenza Coronavirus, ai programmi per la stagione che comincerà a settembre, all’avanzamento della questione stadio. Ci sarà tempo anche per discutere di mercato e del futuro di Antonio Conte, ... Leggi su calcionews24

MarcoBarzaghi : Il Presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della s… - Gazzetta_it : #Zhang a Milano tra #Conte e il mercato. Ma prima c’è l’Europa League - tatsuya_inter : RT @fcin1908it: Coppa, mercato e allenatore: Zhang a Milano, oggi subito riunione. Conte resta? Due gli scenari - - fcin1908it : Coppa, mercato e allenatore: Zhang a Milano, oggi subito riunione. Conte resta? Due gli scenari -… - passione_inter : Steven Zhang a Milano, agenda fittissima: prima la semifinale, poi l'incontro con Conte - -