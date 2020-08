Viviana Parisi, in un video Gioele in auto con la mamma. Spunta telefonata al 112 (Di giovedì 13 agosto 2020) Spunta un nuovo elemento importantissimo. C'è un video infatti, proveniente da una telecamera di videosorveglianza privata , al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte di Viviana Parisi , 43 ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, spunta telefonata a numero emergenza - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - cgbaldi : RT @Corriere: Viviana Parisi, il figlio Gioele compare in un video: era in auto con la madre a Sant’Agata - marcorussodell3 : Cosa significava la Piramide della Luce per Viviana Parisi? C'entra qualche misterioso significato mistico/esoteric… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Morte Viviana Parisi, il legale: «Voleva andare alla Piramide della Luce». Su Facebook la sua ricostruzione Corriere della Sera Dj morta, si studia un nuovo video sulla sua presenza a Sant'Agata: in auto c'è anche il figlio Gioele

C'è un nuovo video che potrebbe aiutare gli inquirenti a fare chiarezza sul mistero che circonda la morte della dj 43enne Viviana Parisi. Il filmato, ripreso da una videocamera di sicurezza, mostra la ...

Viviana Parisi, si rafforza l'ipotesi del suicidio

Nuovo vertice in Prefettura a Messina con inquirenti e soccorritori, per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni di cui si sono perse le tracce lunedì., 3 agosto ...

C'è un nuovo video che potrebbe aiutare gli inquirenti a fare chiarezza sul mistero che circonda la morte della dj 43enne Viviana Parisi. Il filmato, ripreso da una videocamera di sicurezza, mostra la ...Nuovo vertice in Prefettura a Messina con inquirenti e soccorritori, per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni di cui si sono perse le tracce lunedì., 3 agosto ...