Vertice Governo-Regioni, tamponi rapidi per chi arriva da 4 Paesi. Scontro sulle discoteche (Di giovedì 13 agosto 2020) Si è concluso il Vertice tra Governo e Regioni su arrivi dall’estero e discoteche. arriva l’ordinanza di Speranza. ROMA – Si è concluso il Vertice tra Governo e Regioni su arrivi dall’estero e discoteche. Una riunione convocata dal ministro Boccia per frenare i governatori che nelle ultime ore hanno approvato dei provvedimenti singoli per frenare i casi di contagio da importazione. È arrivato dal ministro Speranza il provvedimento per tenere una linea unica in tutto il Paese: tamponi rapidi per chi torna da Spagna, Grecia e Malta. Divieto di ingresso invece per chi arriva dalla Colombia. Vertice ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Coronavirus, vertice governo-Regioni su nuove misure anti contagi e sul rischio discoteche - tg2rai : #Coronavirus, risale in #Italia curva dei contagi. A incidere numerosi nuovi focolai. Stretta nei controlli in vist… - VELOSPORT1960 : Sono Croazia, Grecia, Spagna e Malta, il ministro firma ordinanza. La Colombia nella lista dei Paesi per cui è prev… - Marco_chp1 : RT @tg2rai: #Coronavirus, risale in #Italia curva dei contagi. A incidere numerosi nuovi focolai. Stretta nei controlli in vista di #ferrag… - preet_punjabi1 : RT @Daljit__Kaur: Tampone obbligatorio per chi arriva da quattro Paesi europei -