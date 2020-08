Tina Cipollari smentisce il ravvicinamento con Kiko Nalli (Di giovedì 13 agosto 2020) Questa volta a Tina Cipollari sono davvero girate le scatole. Colpa di un pettegolezzo che a suo dire sarebbe stato inventato di sana pianta, di un gossip che ha turbato il suo stato d’animo, facendola esplodere di rabbia perché una donna adulta non va trattata come una showgirl che per avere una coperTina sarebbe disposta a confessare la relazione con un alieno. Tina non ne ha bisogno. Eppure qualcuno ha messo in giro la voce secondo cui l’opinionista di Uomini e Donne sarebbe in crisi con Vincenzo Ferrara, ristoratore, l’uomo con cui è felice da un paio di anni. Si sarebbe stufata, dicono, di vivere una relazione a distanza. Poi la ciliegina sulla torta dello scoop: tornerà tra le braccia del suo ex marito Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. No, questa ... Leggi su aciclico

