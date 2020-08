Stupro di gruppo a Niscemi, latitante arrestato al rientro dall'Australia dopo 13 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Tredici anni fa la violenza da parte del branco . Poi le condanne e la fuga in Australia. finita oggi all aeroporto romano di Ciampino la latitanza di un trentenne di Niscemi , in Sicilia, arrestato ... Leggi su gazzettadelsud

