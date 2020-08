Spacciava dai domiciliari: arrestato (Di giovedì 13 agosto 2020) Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Erice hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, SANSICA Alberto, trapanese classe 71, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un recentissimo arresto sempre per lo stesso reato. Insospettiti dall’andirivieni dall’abitazione del Sansica, nonostante la... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

AnnaFado : RT @ultimenotizie: Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi abusava… - ultimenotizie : Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi ab… - tvio2 : Spacciava dai domiciliari: arrestato - BeliceIt : Trapani. Casa e bottega: spacciava dai domiciliari: arrestato 49enne trapanese - aldolicata : Trapani. Casa e bottega: spacciava dai domiciliari: arrestato 49enne trapanese -

Ultime Notizie dalla rete : Spacciava dai Spacciava dai domiciliari: arrestato tvio Lotta allo spaccio nelle scuole: Verbania ottiene dal ministero 19 mila euro per comprare le telecamere

Lotta allo spaccio nelle scuole. Con questa finalità il ministero dell’Interno ha assegnato 19 mila euro al Comune di Verbania, affinché metta in atto interventi legati alla sicurezza delle scuole. Co ...

Cimitero, per le bare in deposito obbligo di tumulazione nei loculi o cremazione: "Paga il Comune"

12:36Spaccio di droga a Catania, fermato un anziano spacciatore di 75 anni 12:33Cimitero, per le bare in deposito obbligo di tumulazione nei loculi o cremazione: "Paga il Comune" 12:33Si sente male e ...

Lotta allo spaccio nelle scuole. Con questa finalità il ministero dell’Interno ha assegnato 19 mila euro al Comune di Verbania, affinché metta in atto interventi legati alla sicurezza delle scuole. Co ...12:36Spaccio di droga a Catania, fermato un anziano spacciatore di 75 anni 12:33Cimitero, per le bare in deposito obbligo di tumulazione nei loculi o cremazione: "Paga il Comune" 12:33Si sente male e ...