Sequestratore egiziano in Duomo, la video sequenza da brividi dell’arresto (Di giovedì 13 agosto 2020) Milano, 13 ago – Otto minuti da brividi quelli andati in scena ieri pomeriggio alle 13 all’interno del Duomo di Milano, quando un immigrato egiziano con regolare permesso di soggiorno e armato di un coltello è riuscito a introdursi nella cattedrale eludendo i controlli prendendo in ostaggio una delle guardie giurate. Nel video girato dagli agenti di polizia si vede il vigilante sequestrato sdraiato per terra accanto al confessionale, sotto la minaccia dello straniero che impugna la lama a poca distanza dal suo volto. Intorno i poliziotti, puntandogli contro le armi di ordinanza, gli chiedono di consegnarsi. Tutto è iniziato verso le ore 13, quando una pattuglia del commissariato si è avvicinata, chiedendogli di mostrare i propri documenti, all’immigrato che sedeva sugli scalini di ... Leggi su ilprimatonazionale

