Scuola, Marzetti: “Per il rientro in aula continuare a rispettare le regole anticontagio” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – “Sono stato tra i primi a richiedere la chiusura delle scuole quando iniziavano i contagi, ma ritengo necessario, per il bene degli alunni, cercare di lavorare per un ritorno alla normalità. E quando si parla di normalità la prima questione che va affrontata è la scuola. I dati scientifici, nonostante i lievi rialzi degli ultimi giorni, ci fanno ben sperare. Per questo è importante continuare a seguire le regole di contenimento del contagio: per evitare di tornare indietro”. A parlare è il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, intervistato dall’Agenzia di stampa Dire in vista del ritorno di studenti e studentesse tra i banchi di scuola a settembre, dopo i difficili mesi del lockdown. “Manca davvero poco all’auspicato rientro alle attività scolastiche- continua Marzetti- Per questo è fondamentale che i genitori inizino a parlare con i ragazzi del ritorno in aula, dell’importanza della scuola e dell’eccezionalità del momento che hanno passato, ma, lo dico da Garante e da padre, senza infondere paure eccessive, perché rischiamo di traumatizzarli”. Leggi su dire

