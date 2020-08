Scontro mortale nella notte, violento frontale, muore 14enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Incidente mortale per un giovane di 14 anni che era a bordo di uno scooter e si è scontrato con un’automobile È avvenuto la scorsa notte, intorno alle 23.30. Un giovane di 14 anni, Manfredi Figlia è morto in un incidente stradale tra viale Lazio e viale Campania a Palermo: era su uno scooter Vespa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NewSicilia : ?? ?????????????????? ?????????????? - Scontro mortale tra auto e scooter: vittima un minorenne. #Palermo #Cronaca… - VVFLevicoTerme : RT @TgrRaiTrentino: Levico, statale bloccata per un incidente mortale. Uno scontro tra un camion e un'auto - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Levico, statale bloccata per un incidente mortale. Uno scontro tra un camion e un'auto - TgrRaiTrentino : Levico, statale bloccata per un incidente mortale. Uno scontro tra un camion e un'auto - CorriereRagusa : Imprenditore modicano morto nello scontro tra auto e moto a Marina -