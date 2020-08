Sampdoria, dopo Vialli niente più offerte: Ferrero pensa al futuro (Di giovedì 13 agosto 2020) dopo l’offerta arrivata dal gruppo di Vialli, nessuno si è fatto più avanti per acquistare la Sampdoria. E Ferrero pensa al futuro Un anno fa l’ambiente blucerchiato era in trepidazione per un possibile passaggio societario nelle mani del gruppo Vialli. Oggi la situazione è completamente diversa. Come analizza La Gazzetta dello Sport nessuno si è più fatto avanti per acquistare il club. Ferrero, intanto, lavora per il futuro del club. Il numero uno blucerchiato – si legge – ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e presto si confronterà con i membri del Cda per avviare il piano di rinnovamento societario. Al momento, dunque, resta lui il proprietario della ... Leggi su calcionews24

La società spezzina, ripescata nel torneo di Eccellenza, ha acquistato Bordini, Richieri, Parziale, Campagni e Imperatrice .

Sampdoria, Ferrero e Ranieri trattano il rinnovo: nodo ingaggio

La Sampdoria, dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, ha deciso di risollevare le sorti della squadra con l’arrivo di Claudio Ranieri. Il tecnico romano è riuscito a centrare l’obiettivo salvezza. L’a ...

