Rivera, il direttore generale del Mef arma in più del Pd nella corsa alle nomine (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre in superficie si dibatte ferocemente su temi come l’obbligo di vaccinazione una volta pronta la cura anti-Covid e le alleanze per le prossime Regionali, lontano dai riflettori i giallorossi si giocano partite importanti, soprattutto per un Pd arrembante. Nelle scorse settimane il governo Conte aveva varato una riforma che assegna maggiori poteri decisionali al direttore generale del ministero dell’Economia Alessandro Rivera, una scelta che avrà un suo peso specifico ora che i partiti al governo si troveranno ad affrontare il delicato tema delle 365 nomine delle partecipate statali ancora da sbrogliare. Un quadro nel quale, oggi, a fare la parte del leone è proprio il Partito Democratico, con i Cinque Stelle costretti su posizioni molto meno aggressive. Roberto ... Leggi su ilparagone

