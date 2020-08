Regionali, Giulia Abbate scioglie la riserva e annuncia la candidatura (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giulia Abbate sarà della partita. Con un post su Facebook la piddina ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni Regionali. Affiancherà Floriano Panza nella lista “Fare“. Nelle ultime ore si erano rincorse le voci di un suo disimpegno e la notizia aveva fatto rumore considerato che qui nel Sannio quella della Abbate è una delle poche voci “deluchiane” della prima ora. Una militanza che all’indomani delle elezioni del 2015 – quando correva nella lista ufficiale del Pd – era stata ricompensata da De Luca con l’importante nomina nel cda della Soresa. Di seguito, il post-annuncio: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Giulia Musei regionali del Friuli Venezia Giulia aperti a Ferragosto: l'elenco ilfriuliveneziagiulia.it Risalgono i contagi in Friuli Venezia Giulia: i casi registrati sono 15, i positivi tornati ai livelli di fine aprile

Sono stati rilevati 15 nuovi contagi, di cui 11 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.476 UDINE. Le p ...

Tamponi obbligatori al rientro dalla Croazia: norme ancora confuse

Chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, su aerei e navi, dovrà fare il tampone: lo impone l'ordinanza firmata dal ministro Speranza. Complicato per chi rientra in auto e per i lavorat ...

