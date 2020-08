Pescara, Sottil: "Niente calcoli: a Perugia per vincere" (Di giovedì 13 agosto 2020) Pescara - "Siamo alla seconda partita, vinta la prima ricomincia un'altra gara e noi dobbiamo affrontarla con grande coraggio, senza fare calcoli, senza fare ragionamenti, ma pensando solo a giocare e ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Pescara, Sottil: 'Niente calcoli: a Perugia per vincere': Il tecnico in vista della finale di ritorno dei play out… - tvsei : Pescara, Sottil: “Nessun calcolo, servirà coraggio” - - tvsei : Pescara, Sottil: “Nessun calcolo, servirà coraggio” - - ArthurRichmon17 : RT @DiMarzio: #Pescara-#Perugia, continuano le polemiche Botta e risposta fra #Sottil e #Goretti - GrifoRampante : Playout Perugia: pallone in campo, le immagini che inchiodano il Pescara e Sottil (VIDEO) - -