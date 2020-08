Palermo, morto ragazzo di 14 anni in un incidente stradale (Di giovedì 13 agosto 2020) A Palermo ieri sera un ragazzino di 14 anni ha perso la vita. Il giovane era alla guida di una Vespa Piaggio quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Skoda Octavia. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23:15 Ieri sera 12 agosto nella città di Palermo, all’incrocio tra viale Lazio e viale Campania, un ragazzino di 14 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23:15, il giovane era alla guida di una Vespa Piaggio quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Skoda Octavia. A causa dell’impatto, il minorenne è stato sbalzato sull’asfalto. La polizia Municipale e il 118 sono intervenuti immediatamente sul posto. La dinamica è al vaglio degli agenti della ... Leggi su zon

