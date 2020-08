Nuovo lockdown in vista? Il coordinatore del Cts: 'Se i numeri crescono, sarà inevitabile' (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuovo lockdown in vista in Italia? Decisamente possibile, anche se si dovrebbe parlare di nuovi lockdown, al plurale, perché locali e su base territoriale. A parlarne è Agostino Miozzo , coordinatore ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Coronavirus, a Melbourne coprifuoco notturno e nuovo lockdown. FOTO - MediasetTgcom24 : Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown #coronavirus - Bi_And_Tired_ : Se si dovesse decidere per un nuovo lockdown l'Italia morirebbe economicamente e sarà tutta colpa di cretini come v… - marcell46797154 : @robersperanza ALL’EVENTUALE LOCKDOWN IO A CASA NON CI RESTO!!!!!POTETE GIURARCI !!!!! SPERANZA DICE CHE SE NON CI… - Lorenzo_L14 : Un nuovo lockdown in autunno/ inverno onestamente era prevedibile, nessuno ne sarebbe effettivamente sorpreso. Il… -