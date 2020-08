Nadia Toffa | morta un anno fa | lo speciale de ‘Le Iene’ (Di giovedì 13 agosto 2020) speciale de ‘Le Iene’ sulla compianta Nadia Toffa morta esattamente il 13 agosto del 2019. Il ricordo sentito ad un anno dalla scomparsa. Era il 13 agosto 2019 quando l’Italia apprese la terribile notizia che riguardò Nadia Toffa morta. La amatissima giornalista della redazione de ‘Le Iene’ perse la sua battaglia contro il cancro al … L'articolo Nadia Toffa morta un anno fa lo speciale de ‘Le Iene’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Nadia Toffa, un anno fa la morte della giornalista e conduttrice. FOTO - marcodimaio : Un anno fa se ne andava Nadia Toffa, dopo aver combattuto la malattia con coraggio. Una professionista che è entrat… - fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - _contrariato : RT @GiorgiaMeloni: Un anno fa ci lasciava Nadia Toffa: una donna forte, solare, una giornalista combattiva che ha lottato ogni giorno dando… - lilith975 : RT @GiorgiaMeloni: Un anno fa ci lasciava Nadia Toffa: una donna forte, solare, una giornalista combattiva che ha lottato ogni giorno dando… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadia Toffa

E proprio Roberta Rei, insieme a Nina Palmieri e Veronica Ruggeri hanno preso il suo posto alla conduzione del programma di Italia 1 che oggi omaggerà Nadia Toffa con uno speciale emozionante: Per sos ...Ad un anno dalla morte di Nadia Toffa, oggi giovedì 13 agosto Le Iene andranno in onda con una puntata speciale in prima serata a una anno dalla scomparsa con i momenti più significativi dei dieci ann ...