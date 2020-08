Morte cerebrale per il bimbo di 7 anni colpito da pallottola sparata dal nonno (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli parte un colpo di pistola da un’arma regolarmente detenuta in casa: nonno colpisce il nipote di 7 anni: Morte cerebrale. E’ stata dichiarata la Morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che questa mattina a Roma è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno. E’ quanto si apprende da fonti inquirenti. Al momento chi indaga esclude il gesto volontario e fa rientrare la vicenda in una tragica fatalità. Il procedimento in Procura sarà rubricato con il reato di omicidio colposo. Con molta probabilità si tratta di un drammatico incidente, un colpo partito in modo accidentale da una pistola regolarmente detenuta in casa. Colpo dalla pistola del ... Leggi su chenews

