Meteo 13 agosto 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di giovedì 13 agosto 2020) Alta pressione sempre protagonista. Sole e caldo su tutta l’Italia, ad eccezione di alcune aree, vediamo quali. Il Meteo per la giornata di oggi 13 agosto 2020. Si irrobustisce ulteriormente l’alta pressione sull’Italia con sole e temperature in ulteriore aumento. Faranno eccezione alcune aree del Nord, in modo particolare del nord ovest interessate dalla coda di una perturbazione atlantica, capace di destabilizzare il tempo. Vediamo i dettagli Meteo per la giornata di oggi 13 agosto 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Delitto di Avetrana: l’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv Meteo 13 agosto 2020: i dettagli ... Leggi su bloglive

Anche la grande distribuzione offre alla clientela la possibilità di fare la spesa nei giorni clou d’agosto, compreso Ferragosto. Se Coop resta tradizionalmente chiusa, la maggior parte dei supermerca ...

Coronavirus in Italia. Focolaio in un’azienda del trevigiano: 18 positivi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.791. Il virus finora ha contagiato 251.713 individui, provocando 35.225 vittime. Qui le ultime noti ...

