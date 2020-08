Mauritius, il carburante a bordo della nave è quasi completamente rimosso (Di giovedì 13 agosto 2020) Il carburante che si trovava ancora nei serbatoi della nave arenata all’isola di Mauritius è stato quasi completamente rimosso, ha detto mercoledì 13 agosto il primo ministro Pravind Jugnauth: con ciò si dovrebbero evitare danni ambientali maggiori conseguenti alla dispersione del petrolio sversato in mare dalla nave Mv Wakashio dopo l'incidente avvenuto lo scorso 25 luglio, quando la petroliera è rimasta incagliata nella barriera corallina nella zona sud-est di Mauritius, di fronte alla riserva marina di Ile Aux Aigrettes dove vivono uccelli e piante rare. Circa 20 chilometri di costa sono stati interessati dalla contaminazione nell'area del Parco marino di Blue Bay, una zona di barriera ... Leggi su gqitalia

