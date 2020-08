Marvel's Spider-Man: Miles Morales avrà una storia completa ed emozionante e feature uniche (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo l'uscita di Marvel's Spider-Man due anni fa, Insomniac Games sta preparandosi per l'uscita del nuovo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, programmato per PS5 quest'anno e, secondo quanto svelato, sarà una storia completamente nuova.Parlando di recente in un'intervista, Brian Horton, direttore creativo del gioco, ha affermato che Insomniac sta assicurando che il titolo racconti una storia completa concludendo quindi l'arco di formazione di Miles iniziato nel gioco del 2018. Horton dice che grazie alla narrazione più compatta di Miles Morales, il team sarà in grado di raccontare una storia molto più emotivamente ... Leggi su eurogamer

badtasteit : Pubblicato uno screenshot inedito e nuovi dettagli per Marvel's Spider-Man: #MilesMorales - GamingTalker : Marvel's Spider-Man Miles Morales, nuova immagine e piccole informazioni su storia e personaggio… - Raiofficialnews : 'Da un grande potere, derivano grandi responsabilità'. Su @RaiGulp, da lunedì #17agosto, arrivano i nuovi episodi d… - faantabosco : Tony Stark in tendenza mi vuole ricordare di rivedermi i film marvel di nuovo o di vedermi l ultimo spider perché n… - infoitcultura : Spider-Man 3: svelato il titolo ufficiale dell'atteso cinecomic Marvel? -