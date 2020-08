La Raggi manda in pezzi il M5s romano. Ora anche De Vito si fa un suo movimento (Di giovedì 13 agosto 2020) Meditava lo strappo da mesi, e oggi l'ha reso ufficiale. Marcello De Vito, presidente grillino dell'Assemblea capitolina, ha annunciato sul suo profilo Facebook la nascita di un nuovo movimento politico, niente meno che la fine della sua storia con il M5s. Proprio all'indomani del grande annuncio di Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Raggi manda La Raggi manda in pezzi il M5s romano. Ora anche De Vito si fa un suo movimento Il Foglio Raggi, al via su Rousseau il voto sul doppio mandato: il secondo quesito è sulle alleanze per le comunali

Avviata la votazione su Rousseau: gli scritti al Movimento Cinque stelle hanno tempo dalle 12 di oggi fino alle 12 di domani 14 agosto per pronunciarsi sulla modifica del "mandato zero" e sulle allean ...

Elezioni a Roma, Zingaretti e il Pd diventeranno i Raggi boys

Anime candide volteggiano su Roma. Virginia ha già apparecchiato la tavola per il Pd. Non per il pranzo (primo turno), ma per la cena (ballottaggio). La servirà su un piatto d’argento, basta avere la ...

