Jonathan Pryce in The Crown al posto di Tobias Menzies, il suo ruolo sarà centrale? (Di giovedì 13 agosto 2020) Jonathan Pryce in The Crown, questa sicuramente è la notizia del momento soprattutto alla luce del fatto che sarà lui a prendere il posto che nella terza e quarta stagione della serie è stato e sarà di Tobias Menzies, questo cambierà le carte in tavola per il suo personaggio? Secondo quanto riporta Deadline il volto noto di Game of Thrones (tra i mille altri film e serie tv a cui ha preso parte) è chiamato a vestire i panni del Principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, nella quinta e sesta stagione del dramma già annunciate da Netflix. Jonathan Pryce in The Crown vestirà i panni del personaggio che nella terza e nella quarta stagione ha avuto il volto ... Leggi su optimagazine

