Isco Juventus, doccia gelata dalla Spagna: svelato il futuro (Di giovedì 13 agosto 2020) Isco Juventus – Il trequartista spagnolo è il nome principale che Andrea Pirlo vorrebbe al centro del suo progetto per garantire un salto di qualità alla rosa. Nonostante le ultime voci di mercato, però, l’ex Malaga ha deciso di restare al Real Madrid e diventare uno dei calciatori chiave del gioco impartito da Zinedine Zidane. Juventus: la decisione di Isco Secondo quanto riportato da Marca, infatti, Isco vorrebbe giocarsi le sue carte e continuare la sua esperienza con il Real Madrid per tentare nuovamente di alzare la Champions League. Leggi anche:Mercato Juventus, nuova mezz’ala dalla Serie A: contatti con l’agente SvanIscono così le speranze della Juventus che, inizialmente, aveva ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Isco Juventus Isco Juve: il centrocampista vuole convincere Zidane. Le ultime Juventus News 24 Dalla Spagna: Isco non vuole lasciare il Real

TORINO- Tra i nomi usciti per rinforzare la Juventus di Andrea Pirlo c’è anche quello di Isco, pupillo del ds Paratici da ormai diverso tempo. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, però, il tre ...

Calciomercato Juventus, la cessione di Dybala porta due colpi e Pogba

La Juventus nella prossima sessione di calciomercato potrebbe lasciar partire Paulo Dybala. L’argentino, infatti, potrebbe essere il sacrificato in onore del bilancio. Fabio Paratici ed Andrea Agnelli ...

