Il Covid? Tutta colpa del Governo. Un pacco di deliranti denunce sfocia in un avviso di garanzia per Conte e sei ministri. Ma per i Pm è tutto da archiviare (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto “una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”. “L’avviso – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia”. Si tratta di denunce in cui si ipotizzano, a carico del premier e tutti i ministri impegnati ... Leggi su lanotiziagiornale

